Alassio, un altro weekend ricco di eventi: il programma

Alassio si prepara a un nuovo fine settimana assai rombante, e non per modo di dire. Mentre al palazzetto dello sport Lorenzo Ravizza si giocano gli ultimi tiri dei Campionati Mondiali Femminili e Senior di Bocce, in città arriverà la scintillante sfilata di Porsche dell'Alassio Coast, il raduno organizzato dal GT Tour Italia.

Per loro un programma fitto che dopo l'arrivo, previsto questa sera, prevede per domattina la partenza in direzione Cisano sul Neva passando da Castelbianco, borgo tra i più belli d’Italia, Nasino, per arrivare ad Alto. Pausa caffè e, a seguire, visita al piccolo castello del paese, con le auto parcheggiate sullo sfondo.



Ripartenza tutta da guidare passando per Caprauna fino a scendere ad Ormea passando da Cantarana, fino ad arrivare a Garessio, città natale del famoso designer Giorgetto Giugiaro. Breve visita del borgo antico e pranzo alla locanda tipica Ponte Rosa. Ripartenza verso il colle San Bernardo con curve tecniche e discesa verso il mare per ritornare ad Alassio. Nella città del Muretto, come al solito, carosello nel centro e breve salita a Santa Croce con belvedere e foto di rito, rientro in hotel per rilassarsi o fare shopping nel budello. Cena direttamente in hotel nel ristorante sul mare Profumi di Timo. Per gli appassionati, le auto saranno parcheggiate in Piazza San Francesco. Ripartiranno domenica verso Borgio Verezzi.

Molto più silenzioso ma egualmente emozionante il nuovo appuntamento con Diablolica, l'iniziativa che vede protagonista el diablo Claudio Chiappucci e la sua bicicletta. L'indimenticato campione della Milano Sanremo porterà gli appassionati del pedale su strada a scoprire i percorsi della storica corsa di inizio primavera. Domattina, sabato 16 ottobre, alle ore 9,30 si parte dall'Ufficio Iat di Alassio alla volta di Imperia passando per Capo Mele e affrontando la salita del Berta... Ad Imperia la sosta sarà presso il Museo dell'Ulivo Carli per una rigenerante degustazione di prodotti tipici locali, prima di rientrare ad Alassio.

Domenica mattina, l'ASD Scuderie dl Casale organizza il 1° Raduno del Muretto, raduno non competitivo per auto d’epoca o di interesse collezionistico. Per gli appassionati del genere l'appuntamento con la mostra statica è in Piazza Partigiani dalle ore 9 alle ore 16: un piccolo tuffo, sempre evocativo, nella storia dell'industria automobilistica.