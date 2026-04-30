Savona entra nel network internazionale di Pint of Science

Dal 18 al 20 maggio, Savona entra ufficialmente in Pint of Science, il festival internazionale che porta la scienza nei pub.

Nato nel 2013 nel Regno Unito, Pint of Science ha l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla ricerca scientifica, creando occasioni di incontro diretto tra cittadini e mondo della scienza in contesti informali e conviviali. Nel corso degli anni il festival è cresciuto fino a coinvolgere centinaia di città a livello globale, diventando un punto di riferimento per la divulgazione scientifica.

L’evento si svolgerà in contemporanea in 27 Paesi nel mondo e in 28 città italiane. Per la prima volta anche Savona sarà tra le città protagoniste.

L’organizzazione della prima edizione savonese è coordinata da Fondazione CIMA, in collaborazione con l’Università di Genova e Giovani per la Scienza, sotto il patrocinio del Comune di Savona e con il supporto di un team di volontari del territorio.

Le serate si svolgeranno presso il Soundpub di via Caboto dalle 19.30 e avranno come filo conduttore il tema “Planet Earth”, con un’attenzione particolare alle tematiche ambientali e climatiche. Una scelta in continuità con l’impegno del Comune di Savona e di Fondazione CIMA, con il percorso di dialogo tra scienziati, studenti e cittadini nello studio e nel monitoraggio dei cambiamenti ambientali e dei rischi naturali.

L’iniziativa si inserisce in un contesto particolarmente favorevole, grazie alla presenza in Savona dell’Università di Genova e di una comunità attiva di studenti, dottorandi e ricercatori provenienti da diversi paesi.

“Siamo molto contenti di portare Pint of Science anche a Savona – commenta Luca Ferraris, Presidente di Fondazione CIMA – è un’altra tappa per avvicinare la ricerca alla cittadinanza in modo diretto e informale, valorizzando al tempo stesso le competenze presenti sul territorio. Lo scorso 22 aprile, in occasione della giornata della terra, abbiamo dialogato con le scuole secondarie sul tema dei cambiamenti climatici e a luglio organizzeremo la seconda edizione di Clima in Proiezione. Crediamo che Savona abbia tutte le caratteristiche per diventare un punto di riferimento anche per questo tipo di iniziative, grazie alla presenza di una comunità scientifica e studentesca vivace e partecipe.”