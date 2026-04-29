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Eventi | 29 aprile 2026, 15:32

Varazze, ore di attesa per la festa di Santa Caterina: nel percorso tra le tappe della patrona le curiosità di un centinaio di partecipanti

Lunedì scorso il tour nel cuore del paese curato da Guido Pizzorno. Oggi pomeriggio la processione, domani messa solenne, tappa al Santuario Santissima Trinità e ritorno in Sant'Ambrogio

Varazze, ore di attesa per la festa di Santa Caterina: nel percorso tra le tappe della patrona le curiosità di un centinaio di partecipanti

C'è grande attesa per la festa patronale di Santa Caterina a Varazze e dopo il corteo storico il viaggio tra i vicoli più antichi del paese ha raccolto un importante successo.

Lo scorso lunedì, organizzato per il terzo dalla anno Proloco Tre Borghi insieme al Comune e curato da Guido Pizzorno, autore e studioso del territorio, un centinaio di persone hanno potuto immergersi in un percorso narrativo unico nel cuore del borgo, nella sua anima medievale, dove ogni pietra custodisce una storia.

I partecipanti (tanti considerato che si trattava di un giorno lavorativo alle 18) si sono così lasciati "travolgere" dagli scorci nascosti, le memorie dimenticate e i luoghi legati alla Santa a cui sono tanto devoti i varazzini, per riscoprire il passato con occhi nuovi.

"Siamo partiti dalla chiesa di Sant'Ambrogio e abbiamo girato per le vie del centro storico dove si narra sia transitata Santa Caterina facendo tappa per la casa dove è stata ospitata per dormire - Abbiamo fatto una vera e propria chiacchierata con le persone ed è una cosa che piace e funziona. Si tratta di veri e propri percorsi narrativi che raccontano la storia di Varazze che c'è anche se ben nascosta" spiega il "cicerone" della giornata, gestore della pagina "Liguria Legends-Racconti Rivieraschi".

Due le particolarità rispetto agli anni scorsi: hanno partecipato più varazzini rispetto alla grande percentuale di foresti e anche qualche giovane.

"Tante le domande che mi hanno fatto: dalle motivazioni del perché la chiesa principale di Varazze sia stata intitolata a Sant'Ambrogio e mi chiedono anche curiosità, soprattutto i non varazzini sul Beato Jacopo. Gli abitanti di Varazze invece sono più curiosi di Santa Caterina. Tra le particolarità che ho raccontato è quella legata al fatto che la città ha cominciato a festeggiare Santa Caterina in concomitanza con la peste dei Promessi Sposi (tra il 1629 e il 1633.ndr)" conclude Pizzorno.

Questo pomeriggio in piazza San Nazario spazio alla processione verso la statua della Santa alla Marina di Varazze per l'omaggio floreale e la benedizione della città. Alle 21:30 in piazza Santa Caterina il concerto della Banda Musicale "Cardinal Cagliero", con la proiezione di fotografie storiche a cura dell'associazione Varagine.it.

Domani, giovedì 30 aprile, giorno della festa patronale, alle 9:30 nella Collegiata di Sant'Ambrogio Vescovo è in programma la messa solenne, presieduta dal vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino, a cui farà seguito dalle 11 la processione fino al Santuario Santissima Trinità, dove sarà officiata la celebrazione eucaristica in adempimento del voto. Alle 15:30 ritorno in Sant'Ambrogio, dove alle 18 si terrà la liturgia pomeridiana.

In vista della giornata di domani sarebbe previsto forte vento e il tradizionale e emozionante "ballo" dei cristi e della statua potrebbero essere a rischio.

Luciano Parodi

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