Varazze, ore di attesa per la festa di Santa Caterina: nel percorso tra le tappe della patrona le curiosità di un centinaio di partecipanti

C'è grande attesa per la festa patronale di Santa Caterina a Varazze e dopo il corteo storico il viaggio tra i vicoli più antichi del paese ha raccolto un importante successo.

Lo scorso lunedì, organizzato per il terzo dalla anno Proloco Tre Borghi insieme al Comune e curato da Guido Pizzorno, autore e studioso del territorio, un centinaio di persone hanno potuto immergersi in un percorso narrativo unico nel cuore del borgo, nella sua anima medievale, dove ogni pietra custodisce una storia.

I partecipanti (tanti considerato che si trattava di un giorno lavorativo alle 18) si sono così lasciati "travolgere" dagli scorci nascosti, le memorie dimenticate e i luoghi legati alla Santa a cui sono tanto devoti i varazzini, per riscoprire il passato con occhi nuovi.

"Siamo partiti dalla chiesa di Sant'Ambrogio e abbiamo girato per le vie del centro storico dove si narra sia transitata Santa Caterina facendo tappa per la casa dove è stata ospitata per dormire - Abbiamo fatto una vera e propria chiacchierata con le persone ed è una cosa che piace e funziona. Si tratta di veri e propri percorsi narrativi che raccontano la storia di Varazze che c'è anche se ben nascosta" spiega il "cicerone" della giornata, gestore della pagina "Liguria Legends-Racconti Rivieraschi".

Due le particolarità rispetto agli anni scorsi: hanno partecipato più varazzini rispetto alla grande percentuale di foresti e anche qualche giovane.

"Tante le domande che mi hanno fatto: dalle motivazioni del perché la chiesa principale di Varazze sia stata intitolata a Sant'Ambrogio e mi chiedono anche curiosità, soprattutto i non varazzini sul Beato Jacopo. Gli abitanti di Varazze invece sono più curiosi di Santa Caterina. Tra le particolarità che ho raccontato è quella legata al fatto che la città ha cominciato a festeggiare Santa Caterina in concomitanza con la peste dei Promessi Sposi (tra il 1629 e il 1633.ndr)" conclude Pizzorno.

Questo pomeriggio in piazza San Nazario spazio alla processione verso la statua della Santa alla Marina di Varazze per l'omaggio floreale e la benedizione della città. Alle 21:30 in piazza Santa Caterina il concerto della Banda Musicale "Cardinal Cagliero", con la proiezione di fotografie storiche a cura dell'associazione Varagine.it.

Domani, giovedì 30 aprile, giorno della festa patronale, alle 9:30 nella Collegiata di Sant'Ambrogio Vescovo è in programma la messa solenne, presieduta dal vescovo della Diocesi di Savona-Noli Calogero Marino, a cui farà seguito dalle 11 la processione fino al Santuario Santissima Trinità, dove sarà officiata la celebrazione eucaristica in adempimento del voto. Alle 15:30 ritorno in Sant'Ambrogio, dove alle 18 si terrà la liturgia pomeridiana.

In vista della giornata di domani sarebbe previsto forte vento e il tradizionale e emozionante "ballo" dei cristi e della statua potrebbero essere a rischio.