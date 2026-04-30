Fior d’Albenga, aiuole visibili fino al 10 maggio: "Non raccogliete i fiori: saranno riutilizzati, previste sanzioni"

Data l'affluenza di visitatori – tra cui numerosi turisti stranieri e molte classi in gita scolastica – l’amministrazione comunale ha deciso di prolungare la presenza di alcune delle aiuole di Fior d'Albenga. Alcune installazioni resteranno visibili fino al 10 maggio.

Un’occasione in più per chi non avesse ancora avuto modo di ammirare queste splendide composizioni. Il Comune ricorda che domenica 3 maggio alle ore 18.00 nella sala del Consiglio comunale ci sarà la premiazione delle aiuole vincitrici.

L’assessore al Turismo Camilla Vio afferma: “Il grande afflusso di visitatori che ha animato il nostro centro storico in queste settimane conferma quanto Fior d’Albenga sia ormai un appuntamento atteso e capace di coinvolgere pubblici diversi: famiglie, turisti stranieri, scolaresche e tanti cittadini. Accanto alle aiuole ogni fine settimana si alternano tanti eventi collaterali, tutti da scoprire attraverso i canali di ScopriAlbenga, che raccontano la ricchezza culturale, artistica e florovivaistica del nostro territorio. Colgo inoltre l’occasione per rinnovare un invito importante: non rimuovere i fiori dalle aiuole, sia da quelle ancora esposte sia da quelle in fase di smontaggio, perché verranno riutilizzati in altri progetti e iniziative della città”.

E' vietato rimuovere i fiori dalle aiuole, sia fiorite sia in fase di smantellamento, poiché saranno utilizzati per altri progetti. Saranno sanzionati i trasgressori.