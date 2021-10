Savona 2021, Aschei rafforza il suo appoggio a Schirru: "Ventata nuova in politica, importante che il centrodestra continui il suo lavoro in comune"

"Andare Oltre rimane sempre con le stesse idee, appoggia il candidato Angelo Schirru, una persona seria e una ventata nuova in politica, è importante la continuazione del centrodestra in comune che ha risanato il bilancio di parecchio, non tornare indietro e dare fiducia a chi ha fatto bene su cose poco visibili".

Queste le parole dell'ex candidato sindaco Luca Aschei che la settimana scorsa ha deciso di appoggiare l'aspirante primo cittadino della coalizione di centrodestra apparentandosi per il ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre.

Una decisione, che in caso di vittoria di Schirru, farebbe entrare in consiglio comunale lo stesso Aschei e Paolo Vaccaro, primo per preferenze della sua lista. In caso di vittoria di Marco Russo invece entrerebbe solo l'ex candidato.

"Andare Oltre ha fatto un ottimo risultato ma tuttavia con i soli propri voti non è riuscita ad insediarsi in comune, un apparentamento era necessario e abbiamo ritenuto in gruppo con una lunga discussione in più riunioni che il candidato sindaco andava bene - ha proseguito Aschei - vogliamo portare le idee, la voce, la nostra competenza con due persone, lasciare tutto come molti dicono è un'occasione persa e una strategia che non porterebbe a nulla".

"Ci interessa una città turistica, il turismo come missione, troviamo che dall'altra parte non ci sia una visione precisa della città se non il mantenimento dello status quo, il risanamento ed il decoro sono molto vicini a Schirru" ha concluso Luca Aschei.