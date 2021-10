Savona, ostetriche e operatori dell'Asl 2 in piazza per parlare e informare sull'importanza dell’allattamento materno

Da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre le ostetriche e gli operatori del dipartimento materno infantile di Asl 2 arrivano in piazza Sisto a Savona. Tutti i pomeriggi, dalle 16 alle 18 saranno presenti con uno stand dedicato dove incontrare donne, mamme, famiglie per parlare e informare sull’importanza dell’allattamento materno.

Con loro ci saranno le ostetriche dell’Ordine professionale di Savona e Imperia e gli operatori di alcune associazioni di Volontariato operative sul territorio per: informare le persone sull’importanza di proteggere l’allattamento; radicare l’idea che sostenere l’allattamento è una questione di salute pubblica fondamentale; allearsi con i singoli e con le organizzazioni per avere un impatto più elevato; attivare azioni concrete di protezione dell’allattamento volte a migliorare la salute pubblica.

In particolare, verranno fornite informazioni sui diritto al congedo materno e paterno, sull’applicazione del Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno e alle relative risoluzioni dell’Assemblea mondiale della sanità (il Codice) e sui servizi territoriali a supporto e protezione dell’allattamento.

L’iniziativa nasce in seno alla Settimana mondiale dell’allattamento materno che ogni anno raccoglie gli sforzi di tutti: enti e governi, ma anche dei singoli per sensibilizzare l'opinione pubblica e per generare sostegno, utilizzando un tema diverso ogni anno.

Il claim scelto per l’edizione 2021 è “Proteggere l’allattamento: una responsabilità da condividere”. Questo tema ci ricorda che l'allattamento è determinante per la sopravvivenza, per la salute e per il benessere delle donne, dei bambini e delle nazioni, e che è imprescindibile proteggerlo in tutto il mondo.

Al di là dell'importanza per il sostegno individuale, bisogna considerare l'allattamento una questione di salute pubblica, che richiede investimenti a tutti i livelli. L'opportunità di operare una proficua ricostruzione post Covid potrebbe costituire l'occasione per coinvolgere nella catena di sostegno dell'allattamento i sistemi sanitari, i contesti lavorativi e le comunità nel loro complesso.