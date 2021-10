Politica |

Ballottaggio Savona, bassa l'affluenza alle urne che si attesta al 46.03%: parte lo spoglio

In serata la città della Torretta conoscerà chi sarà il nuovo sindaco tra Marco Russo e Angelo Schirru

46.03% e ora spazio alle operazioni di scrutinio. Questa l'affluenza conclusiva dopo un giorno e mezzo di votazioni, dalle 7 alle 23 di ieri, domenica 17 ottobre e dalle 7 alle 15 di oggi, lunedì 18 ottobre, in occasione del ballottaggio per conoscere il nuovo sindaco del comune di Savona tra i candidati Marco Russo e Angelo Schirru. Alle 23 ieri sera si era attestata al 36.41%, quindi è salita solo di 10 punti, una percentuale decisamente bassa con l'astensionismo che ne ha fatto da padrone: infatti il 54% dei savonesi ha deciso di non andare alle urne. Al primo turno la città della Torretta si era fermata al 52.43%, 6 punti in più rispetto ad oggi e nel 2016 invece al 49.61% (al primo turno invece 5 anni fa si era fermata al 61.90%). 22mila 860 i savonesi votanti su 49mila 658. 12228 su 26629 (il 45.92%) le donne al voto e 10632 su 23029 (il 46.17%) gli uomini. Spazio ora allo spoglio nelle 61 sezioni del comune capoluogo, probabilmente entro sera si potrà conoscere chi sarà il nuovo primo cittadino di Savona.

Luciano Parodi

