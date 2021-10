Cairo, la Fondazione Bormioli organizza una visita al Museo Archeologico di Alpicella

La Fondazione Bormioli di Cairo M. organizza per il pomeriggio di sabato 23 ottobre una visita al Museo Archeologico di Alpicella (sulle alture di Varazze) con escursione (una mezzoretta di camminata nel bosco, o poco più) ai siti paleolitici dei dintorni, accompagnati da competenti volontari. Merenda conclusiva. Tutto gratis.

Partenza alle 14,30 precise da Cairo Montenotte, dal piazzale dei Carabinieri, con auto propria (ci si organizzerà alla partenza per riempire le auto disponibili e non andare con vetture semivuote).

Per chi preferisce andare per conto suo, il ritrovo è in piazza ad Alpicella alle 15,30.