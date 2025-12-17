 / Cronaca

Addio a Luciano Galuppo, già membro dell’Associazione Marinai d’Italia di Cairo

Domani, giovedì 18 dicembre, i funerali nella chiesa San Lorenzo

Cairo Montenotte si stringe nel dolore per la scomparsa di Luciano Galuppo, venuto a mancare all’età di 81 anni presso la propria abitazione.

Era stato membro dell’Associazione Marinai d’Italia, sezione di Cairo Montenotte, alla quale è sempre rimasto profondamente legato, condividendone i valori di servizio, memoria e appartenenza.

A darne il doloroso annuncio sono la moglie Franca, già maestra presso l’asilo del Buglio, il figlio Giorgio e la nuora Gabriela.

I funerali si svolgeranno giovedì 18 dicembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Cairo Montenotte. Al termine della cerimonia, il feretro proseguirà per il Tempio Crematorio di Acqui Terme.

Graziano De Valle

