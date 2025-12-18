 / Politica

Neve e alberi sulle strade, il sindaco Franco replica a "Uniti per Murialdo": "Polemiche sterili e inutili"

"I disagi sulle strade comunali sono stati causati da grandi piante ventennali, non da arbusti cresciuti durante l’attuale amministrazione"

Il sindaco Michele Franco replica al gruppo "Uniti per Murialdo": "Purtroppo la minoranza, con a capo l’ex sindaco Pronzalino, non perde occasione per fare brutte figure: sarà che l’operato dell’ex primo cittadino non è giunto a compimento, ma avrebbe comunque dovuto maturare un po’ di esperienza e sapere che non è sufficiente emettere un’ordinanza di abbattimento degli alberi adiacenti alle strade comunali nei confronti dei proprietari, bensì che tali provvedimenti dovrebbero anche essere fatti rispettare con eventuali sanzioni o addebiti per la rimozione nei confronti dei proprietari stessi, cosa che, per quanto mi risulta, non è mai stata fatta". 

"I problemi maggiori avuti l’altro ieri sulle strade comunali derivavano da grosse piante ventennali e non da arbusti sviluppatisi in un anno e mezzo (tempo dall’insediamento dell’attuale amministrazione)". 

"Non spenderò ulteriore tempo in risposte e polemiche sterili e inutili nei confronti del gruppo di minoranza 'Uniti per Murialdo', i cui membri, ogniqualvolta invitati a incontri di collaborazione per il bene del paese, hanno accampato scuse per non partecipare. Preferisco dedicare il mio tempo e le mie energie a produrre qualcosa di concreto per il paese e non sprecarle in risposte a coloro che sono addirittura contrari a pranzi organizzati in concerto con la pro loco o con associazioni benefiche, rivolti agli ultraottantenni del paese o a persone in difficoltà", conclude il primo cittadino Franco.

