Trattore perde le ruote anteriori sulla provinciale 542 a Dego: nessuna ferita grave per il conducente

Nel pomeriggio odierno, si é verificato un incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 542, nel territorio comunale di Dego. Secondo le prime ricostruzioni, a rimanere coinvolto sarebbe stato un trattore che, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso le ruote anteriori mentre era in marcia.

L’episodio ha richiesto l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca di Dego insieme alle forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della viabilità. Il conducente del mezzo pesante, fortunatamente, non avrebbe riportato ferite gravi e ha rifiutato il trasporto in ospedale dopo le valutazioni del personale sanitario.

Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, la circolazione lungo la provinciale ha subito rallentamenti e disagi temporanei. Le cause dell’incidente sono ora al vaglio delle autorità competenti.