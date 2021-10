Meteo, alta pressione per tutta la settimana

Alta pressione in spolvero per tutta la settimana, con inversioni termiche che agevoleranno nebbie e foschie mattutine e aria di marca orientale a provocare sul settore di pianura, annuvolamenti irregolari. Un timido guasto del tempo si intravede come possibilità nel prossimo weekend. Al mare più soleggiato e ventoso tutta la settimana, con in generale termometro sopra la media stagionale.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 25 a giovedì 28 ottobre

Cielo poco nuvoloso su Liguria di ponente, nebbie e foschie mattutine e serali sul settore di pianura, con a tratti cielo irregolarmente nuvoloso soprattutto nelle aree a ridosso dei rilievi. Termometro al disopra della media stagionale. Minime in pianura intorno 8- 10°C e massime 17- 19°C. Al mare minime intorno 11- 13°C e massime 18-20°C. In pianura deboli- moderati da Nord Ovest, al mare forti da Nord.

Da venerdì 29 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso con aumento delle nubi da sabato e possibili precipitazioni domenica.

