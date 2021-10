Albissola, auto sbanda sulla via Aurelia: un pedone investito sul marciapiede. Traffico in tilt

Incidente stradale questa mattina sulla via Aurelia (all'altezza dei Soleluna) ad Albissola Marina. Secondo quanto riferito, un'automobile ha sbandato, per cause ancora in via di accertamento, finendo sul marciapiede e urtando una fioriera. Nella dinamica del sinistro è rimasto coinvolto anche un pedone.

Immediato è scattato l'allarme. Sul posto la Croce Oro di Albissola, l'automedica e le forze dell'ordine. Per consentire le operazioni di soccorso, la viabilità ha subito notevoli disagi.

Il pedone è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona.