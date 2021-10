Lo sport ha una nuova legge regionale, Vaccarezza: “Approvata all’unanimità in Consiglio”

“Il mondo dello sport ligure ha una legge nuova, funzionale, a sostegno di un comparto che ha accusato molto il contraccolpo pandemico, ma che ha combattuto con determinazione in questo ultimo anno. L'approvazione dell'assemblea del Consiglio è stata unanime, a dimostrazione che quando si tratta di far vincere il territorio, si può essere compatti per raggiungere l'obiettivo”. Così il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

“Diverse le novità all'interno di questo documento – spiega Vaccarezza - ad esempio la tutela della cultura sportiva nei minori, che da oggi viene normata e definita come dote sport. Una misura mirata ad aiutare le famiglie e le società sportive e contestualmente riconoscere il valore formativo, educativo e sociale dell’attività sportiva, di supporto a ragazzi ma anche alle società sportive”.

“Oltre alla dote sport, un nuovo punto sostanziale della legge è quello legato alla programmazione effettiva delle risorse dedicate, con la messa a bando di disponibilità economiche reali approvate dalla Giunta Regionale”.

“Il terzo punto cardine – prosegue - è il riconoscimento dello sport come motore per la nostra regione: valorizzazione delle manifestazioni sportive svolte in Liguria con una valenza nazionale ed internazionale. Grandi eventi in concomitanza con le manifestazioni locali, valorizzazione dei talenti sportivi: così si accrescono e si preservano le tradizioni del territorio”.

“Questo risultato è frutto di un lavoro importante, fatto di confronto, interazione, volontà: quello che una squadra vincente fa, sempre”, conclude il consigliere regionale.