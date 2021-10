Sviluppo economico e SmartCup Liguria: quattro premiati su venti progetti presentati

Si è svolto in forma ibrida, sia presso l’incubatore di Genova FILSE BIC sia in streaming con oltre 400 persone collegate, l’evento finale della nona edizione della SMARTCup Liguria, il concorso per idee imprenditoriali generate da spin-off universitari e start-up imprenditoriali voluto dalla Regione Liguria e organizzato da Filse, in stretto raccordo con Liguria International.

L’edizione 2021, aperta dal Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e dal Presidente di FILSE Lorenzo Cuocolo, è stata presentata dal vicedirettore generale di FILSE Maria Nives Riggio ed ha visto i 7 finalisti, selezionati su 20 progetti presentati, sfidarsi con il metodo dell’elevator pitch. Nei 3 minuti che ognuno di loro aveva a disposizione, hanno presentato la loro idea di impresa per convincere la Giuria e gli investitori che il loro progetto era il migliore.

I 4 progetti vincitori, premiati dall’Assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, sono stati: vincitore della categoria “Life Science” e vincitore assoluto di SMARTcup Liguria 2021 è FIT4FEET, un dispositivo ad aria per l’asciugatura rapida e l’igienizzazione dei piedi presentato da Araavinth Murugavel e il suo team.

Ancora per la categoria “Life Science”, un altro vincitore: MOTUSCODE del team proveniente da UNIGE, capitanato da Davide Pignone, un software per la rivelazione dei movimenti che analizza le prestazioni degli sportivi.

WWS – Weather Water & Sand presentato da Gaetano Porcile è il vincitore della categoria “Industrial” ed è un modello numerico per la valutazione dei rischi associati alle correnti oceaniche per le infrastrutture sottomarine sviluppato nei laboratori di UNIGE.

Il premio per la categoria “ICT” è andato invece a PESTOP!, un macchinario innovativo per la produzione di pesto ed e-commerce di prodotti tipici liguri ideato da Anis Hafaiedh ed il suo team presso l’Università di Genova.

Le idee sono state votate anche dal pubblico che ha con le sue preferenze conferito il “Premio Speciale del Pubblico Marco Paganuzzi”, a FIT4FEET. Anche UNIGE ha proclamato i suoi tre vincitori della STARTcup, analoga iniziativa che si svolge in contemporanea con SMARTcup con importanti premi in denaro. Che sono andati a WWS, Motuscode e Hentech Sono stati conferiti inoltre ulteriori premi collaterali da parte dei numerosi partner dell’iniziativa.

“La Smart Cup regionale si conferma fucina di giovani talentuosi – racconta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – È stato bello ascoltare il loro entusiasmo e le loro interessanti prospettive di sviluppo nell’affacciarsi al mondo imprenditoriale, in un momento non di certo semplice. Questo segnale di ottimismo, che testimonia la convinzione che insieme siamo tornando a crescere e a fare impresa, è stimolo per noi per continuare ad accompagnare, come fatto in passato, le idee d’impresa a diventare vere e proprie aziende”.

“FILSE da oggi starà accanto a questi startupper per accompagnarli nello sviluppo della loro idea. I 4 vincitori potranno anche giovare di un percorso di incubazione gratuita e di tutoraggio finalizzati alla creazione della loro impresa, insediandosi per 6 mesi presso i nostri Incubatori di Genova e Savona” – precisa il presidente Lorenzo Cuocolo.

Il focus dell’iniziativa era, quest’anno, l’internazionalizzazione. “Liguria International ha attivato in collaborazione con FILSE, partnership internazionali con la rete europea di EBN e la piattaforma INNOEU” come ha dichiarato il Presidente di Liguria International Ivan Pitto, “che permetteranno ai vincitori di partecipare a percorsi internazionali di valorizzazione dei loro prodotti e di incontri con investitori esteri”.

Con l’edizione di quet’anno ha preso il via anche un’altra importante iniziativa: SMARTNET, la rete degli alumni di SMARTcup Liguria, che favorirà lo scambio e l’interazione tra le start up innovative liguri. Regione Liguria e Liguria International hanno premiato anche tre imprese innovative, nate con SMARTcup e iscritte alla rete di SMARTNET: REACT4LIFE che ha sede presso il BIC di Genova, SMART TRACK e FLAIRBIT.

“L’appuntamento ora è per il PNI – Premio Nazionale per l’Innovazione, promosso dalla rete nazionale degli incubatori di impresa universitari (PNICube), in programma a Roma i prossimi 30 novembre e 3 dicembre, una importante vetrina nazionale dove i nostri 4 finalisti si misureranno con le eccellenze delle altre regioni” – conclude Maria Nives Riggio – “Lavoriamo al loro fianco affinchè giungano pronti a questo importante appuntamento”.