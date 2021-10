Dopo l’approvazione di martedì sera da parte del consiglio comunale di Alassio per la variazione di bilancio volta all’acquisto della Piccola, di proprietà delle Ferrovie dello Stato, del deposito merci e di una porzione di piazza Quartino, oggi la formalizzazione della compravendita, con la firma del dottor Visconti per Fs Sistemi Urbani srl e l’ing. Paliotto per il Comune di Alassio.

L’operazione renderà possibile la realizzazione di 200 nuovi posti auto e la riconfigurazione della viabilità.