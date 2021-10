Carcare, messa in sicurezza del fiume Bormida: sopralluogo del sindaco De Vecchi e dei funzionari della Protezione Civile (FOTO)

"Durante l'ultimo evento alluvionale, in più tratti, il fiume Bormida ha raggiunto livelli di piena al limite. La strada per i Borghi di Bugile Sottano e Soprano è stata interessata da un vasto fronte di erosione spondale, rischiando il parziale isolamento. Le fotografie raffrontano il prima e il dopo dell'intervento di messa in sicurezza appena realizzato ed in completamento". Così, con un post sulla propria pagina Facebook, Christian De Vecchi, sindaco di Carcare.