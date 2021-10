Borghetto S.Spirito, il consigliere Maritano: "Priorità alla messa in sicurezza di via dei Peschi"

"Ma veniamo alle disponibilità economiche: recentemente l’amministrazione ha stanziato e speso oltre 100.000 euro per il rifacimento di piazza Gramsci con risultati - a mio avviso, ma probabilmente non sono l’unico – poco soddisfacenti; ha stanziato 18.500 euro per la poltrona dell’Amore da installare in piazza Pelagos: per il momento spesi solo 5.000 euro di progettazione. E ancora ha stanziato 55.000 euro per la sistemazione della piazzetta vicino alla Torre Rossa adiacente alle mura del centro storico (personalmente ho visionato il progetto e non ho capito come si possa spendere una tale somma per abbattere un olivastro, rifare il manto erboso che con l’ombra del gelso difficilmente potrà essere rigoglioso, mettere una panchina e rifare il cordolo di questa che comunque rimane una semplice grossa aiola). Inoltre la soluzione di questa piazza richiede: un recupero strutturale della Torre Rossa che fa parte del perimetro delle mura del centro storico per il quale bisogna assolutamente chiedere contributi regionali (che non mi risulta al momento siano stati chiesti); una sistemazione della viabilità, ora alquanto problematica per le auto che raggiungono lo stop provenendo da via Marexiano e via Genova, intercettando il traffico che proviene dalla strada provinciale di Toirano per raggiungere piazza Caduti sul Lavoro e quindi immettersi sulla via Aurelia".