Funivie Savona, Arboscello (Pd): “Polemiche strumentali della Lega su lavoratori e famiglie sono da evitare. Necessario lavoro insieme per raggiungere obiettivi finali”

Per un deficit di coperture, la commissione bilancio alla Camera ha dovuto stralciare in parte l’emendamento per il ripristino delle Funivie di Savona, confermando i fondi solo per la cassa integrazione per i lavoratori per un valore pari a un milione e 180 mila euro.

“Tutte le forze politiche alla Camera hanno votato per la riformulazione dell’emendamento, poiché, visto che le coperture non era sufficienti, si è ritenuto prioritario rielaborarlo per mettere in sicurezza i lavoratori piuttosto che bocciarlo in toto. Questo però, non vuol dire che quanto non è stato approvato debba essere stralciato, ci saranno sicuramente altre occasioni in cui, con lo stesso impegno di oggi, tutte le forze politiche riusciranno a far passare anche le altre richieste. Per questo ritengo che certe polemiche strumentali, quando si parla di temi sensibili come i lavoratori e le loro famiglie, siano da evitare. Quindi la Lega e l’assessore regionale Andrea Benveduti la smettano di fare polemica, e Benveduti inizi ad occuparsi dei temi del suo assessorato, perché i territori ne hanno bisogno e da troppo tempo aspettano delle risposte”. Così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo il passaggio alla Commissione bilancio alla Camera dell’emendamento su Funivie Savona e le polemiche sollevate dall’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Da parte mia su temi cruciali come quello di Funivie, ho sempre messo da parte i personalismi e ho anche ritirato il mio ordine del giorno chiedendo ai colleghi di Lega e Cambiamo di formulare un unico documento condiviso da portare in consiglio. Perché nonostante le polemiche della maggioranza in Regione continuerò a lavorare per raggiungere l’obiettivo finale senza divisioni”, conclude Arboscello.