Funivie, Vazio (Pd): "La Lega non fomenti polemiche dannose: la struttura sarà ripristinata"

"Siamo stati vicini a risolvere definitivamente il tema Funivie e quindi la stessa filiera delle rinfuse - cassa integrazione per i lavoratori e ripristino della struttura. Purtroppo l’emendamento costruito alla Camera - spalla a spalla con il Governo - e sostenuto da tutte le forze politiche non ha avuto il via libera da parte della Ragioneria dello Stato per un deficit di copertura e la Commissione Bilancio, suo malgrado, ha dovuto riformulare il testo stralciando la parte relativa al ripristino della struttura". Così, attraverso una nota stampa, l'onorevole Franco Vazio, vice presidente Commissione Giustizia Camera dei Deputati.

"La legge di Bilancio, che nelle prossime settimane sarà all’esame del Senato, implementerà la parte del finanziamento che ad oggi non è ancora presente e risolverà definitivamente una questione industriale strategica per il savonese - prosegue l'esponente del Partito Democratico - Amareggiano le dichiarazioni di esponenti regionali della Lega che, ancora una volta, tentano di speculare sul tema senza conoscere la vicenda e soprattutto senza dire che la battaglia è stata combattuta da tutti: la riformulazione dell’emendamento (obbligata dalla Ragioneria dello Stato) che ha tagliato il ripristino della struttura è stata votata da tutti, Lega compresa".

"Il sottoscritto, che non intende fomentare dannose polemiche politiche, esprime grande soddisfazione per la messa in sicurezza dei lavoratori. E’ chiaro, tuttavia, che non può bastare. Quindi evitiamo dichiarazioni di parte e lavoriamo insieme con tutta la determinazione e l’impegno che servono per raggiungere il risultato pieno che il territorio attende da troppo tempo, vale a dire il ripristino dell’infrastruttura accompagnato da un piano strategico di rilancio della complessiva filiera delle rinfuse, prospettiva indispensabile per garantire gli stessi livelli occupazionali" conclude infine Vazio.