Savona, in giunta spazio a 4 assessori esterni non eletti. Russo: "Scelta ricaduta su persone che rispondono ai criteri" (FOTO E VIDEO)

"Fare delle scelte è il mio compito, in questo caso la mia scelta è ricaduta su persone che ritengo rispondessero ai criteri".

Con queste parole il neo sindaco Marco Russo ha risposto in merito alla decisione di puntare su 4 assessori "esterni". Quest'oggi è stata infatti presentata la giunta comunale di Savona che è quindi composta da 9 assessori: Elisa Di Padova (vicesindaco), Barbara Pasquali, Maria Gabriella Branca, Lionello Parodi e Riccardo Viaggi, oltre ai 4 non eletti dai cittadini cioè Nicoletta Negro, Ilaria Becco, Francesco Rossello (tutti e tre "menti" dell'agenda e aiuti esterni per Russo) e Silvio Auxilia scelto per gestire il bilancio.

"L'intera giunta è stata composta con i criteri che ho elencato più volte durante la campagna elettorale: alto profilo, funzionalità al progetto e rappresentanza. Avevo bisogno di persone che interpretassero bene l'impostazione innovativa dell'agenda: ho scelto delle persone, ma questo non significa che non possano essercene altre altrettanto adeguate e di qualità" ha proseguito il primo cittadino savonese.

"Abbiamo portato avanti un'agenda che si basa su quattro chiavi: cultura, comunità, sviluppo sostenibile e città strategica. Sulla base di queste aree abbiamo individuato delle deleghe che corrispondono ai settori dell'amministrazione e le abbiamo attribuite ad assessori che possono afferire a più aree, proprio perché c'è una connessione dei temi e una necessità di condivisione dei progetti che hanno ricadute su aree diverse, resa evidente da questa impostazione e anche necessitata dalle esigenze di un governo moderno di una città" ha continuato Russo.

Ci sarà spazio inoltre anche per alcune deleghe che verranno consegnate ai consiglieri comunali.

"La giunta è soltanto uno dei tasselli del governo della città. Io ho sempre detto che attribuisco un ruolo molto importante al consiglio comunale, tanto più in un consiglio comunale che vede nei gruppi di maggioranza persone di grande qualità e davvero di potenzialità straordinarie - ha specificato il sindaco - Quindi è nostra intenzione coinvolgere molto il consiglio, attraverso le deleghe e modalità di lavoro innovative, e attraverso i consiglieri coinvolgere la città. Su questo ho predisposto un modello che affinerò nei prossimi giorni e che condividerò coi consiglieri: vedrete che il governo della città sarà fatto da tanti modelli diversi di coinvolgimento e di collaborazione".