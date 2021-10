Albissola, il sindaco saluta la sua ormai ex vice e assessore Negro: "Savona è stata conquistata dal nostro modello cultura, sosteniamo la sua nuova avventura"

"E' sicuramente una grande perdita, ma un riconoscimento per Nicoletta, per lei e per quello che abbiamo saputo fare per la cultura, era giusto che se le venisse data questa chance".

Così il sindaco di Albissola Gianluca Nasuti con rammarico ma anche con grande soddisfazione, ha commentato l'ingresso nella giunta comunale di Savona, dell'ormai ex vice e assessore alla cultura Nicoletta Negro.

Colonna portante della sua giunta dal primo mandato nel 2014, era stata riconfermata nel 2019. Negli ultimi sette anni con il suo apporto ha fatto crescere il settore della cultura nel territorio albissolese grazie a diverse importanti iniziative.

"Voglio utilizzare una frase di Orazio cioè 'Graecia capta ferum victorem cepit', perchè mi piace pensare che la piccola Albissola con le sue capacità di fare cultura abbia conquistato anche Savona - ha continuato il primo cittadino albissolese - è una sfida interessante e sicuramente c'è molto piu lavoro da fare. Perdiamo una persona che ha fatto tanto, una colonna portante della nostra politica amministrativa, ma ora sosteniamo tutti la sua nuova avventura, sarà emozionante e le faccio un grosso in bocca al lupo".

A questo punto bisognerà capire a chi verrà affidato il ruolo di vicesindaco e chi entrerà in giunta per ricoprire le deleghe vacanti.

"La prossima settimana ne discuteremo e metteremo a posto le nostre deleghe, non c'è fretta, non credo sarà un problema - ha concluso Nasuti ricordando un aspetto di unione tra i due comuni che potrà essere più che importante - A Savona che venga portato il modello Albissola fa solo che bene, in piu il lavoro di comprensorialità che abbiamo tentato di fare, se parte dal capoluogo può avere grandi risultati".

Un augurio importante anche arriva dall'assessore di Albisola Superiore Luca Ottonello che in questi anni ha collaborato a braccetto con Nicoletta Negro negli eventi dei due comuni, organizzando in ogni stagione iniziative di presentazione più che particolari.

Per chi ti conosce un pò sa bene quanto ti sia costata questa scelta. 'Lasciare' il luogo dove ci sono radici affettive, da dove si è partiti a costruire, a mettere insieme le persone, le esigenze e gli intenti differenti non è stato facile, ma è diventato possibile, dove l'unione ha sempre fatto la forza anche con i 'vicini di casa', non è sempre stato semplice ma certamente appagante e costruttivo. E poi un nuovo scenario. Una nuova sfida da accettare. La legittima ambizione. Ti ripeto qui quanto ti ho detto privatamente: hai fatto bene" ha detto Ottonello in una lettera aperta sul suo profilo Facebook.

"Hai fatto bene perchè, chi vorrà essere onesto intellettualmente sa e non potrà negare l'immenso lavoro fatto, le energie profuse, l'impegno e la passione dedicate al tuo lavoro ad Albissola. Quanto è stato fatto è stato apprezzato e ti ha aperto la porta nella politica amministrativa di Savona. (Chi non sarà onesto, troverà scontate polemiche da scrivere, ma tanto una più o una meno, non cambia il risultato, d'altronde trattasi di una scelta e come sempre si devono rispettare pur non condividendole) - prosegue l'assessore albisolese - Credo tu abbia fatto bene perchè avere l'opportunità di diventare assessore al turismo e alla cultura della città capoluogo di provincia ti darà la possibilità di misurarti con una realtà più complessa ma certamente avvincente, di confrontarti con persone e contesti nuovi e una importante serie di stimoli e spunti importanti: il Teatro e il nuovo direttore (e gli altri teatri cittadini), il Priamàr, il Museo della Ceramica (e gli altri musei), la promozione turistica di una città che ha una vocazione in nuce da far decollare, il mare, l'entroterra (ti porto per sentieri perchè sull'outdoor ti aspetto trepidante!) una miriade di associazioni visibili e molte finora invisibili a cui dare opportunità di affermarsi e poi un comprensorio di Comuni che aspettavano da troppo tempo un appoggio e un punto di riferimento trainante in Savona con la quale fare rete e consolidare sinergie per davvero su tanti temi. E ora non potremo/non potrò più lamentarmi perchè ci sarà qualcuno che sa di cosa c'è bisogno e di che cosa si aspettano i comuni virtuosi che lavorano e sono pronti a mettersi a disposizione".

"Ci sarà tantissimo da fare, avrai tantissimo da lavorare. Io ci sarò. E senza minimamente sapere che la battuta che ti scrissi nel post di auguri di compleanno l'11 ottobre portava in seno una inimmaginabile previsione ora divenuta realtà, ti ribadisco quanto ti ho scritto per messaggio: 'Guai a te se non mi risponderai al telefono'. Buon lavoro collega-amica" ha concluso Luca Ottonello.