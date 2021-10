"In via Olivette e in via degli Alpini i veicoli corrono troppo": "Nuova Grande Loano" presenta interpellanza

“Nuova Grande Loano” ha promesso che avrebbe interpretato il ruolo di minoranza in modo attivo, agendo con sollecitudine affinché i problemi dei cittadini siano risolti. Giacomo Piccinini non sarà diventato sindaco, ma ne ha la determinazione e l’energia: “Fossimo stati eletti sarebbe più facile dare concretezza ai progetti di cui Loano ha urgente bisogno. Ma cercheremo di far lavorare chi è in maggioranza, che poi sono sempre gli stessi nomi, affinché finalmente diano alla città le risposte che già da tempo si aspetta”.

“Ieri, 29 ottobre, abbiamo protocollato la nostra prima interpellanza - annuncia Luana Isella, capogruppo di Nuova Grande Loano - Riguarda il problema dell’alta velocità in via Olivette e in via degli Alpini. Un tema molto sentito dagli abitanti di queste zone, perché per loro rappresenta un quotidiano rischio per la propria incolumità. Le soluzioni ci sono, e sono di rapida applicazione. Serve che la maggioranza abbia la volontà di attuarle”.

“Quello dell’alta velocità, e della conseguente mancanza di sicurezza, è un argomento che va affrontato rapidamente e con serietà - dice Giuseppe Rembado, consigliere di Nuova Grande Loano- Il sindaco Lettieri nella sua intervista “La telefonata” ha detto di voler togliere i passaggi pedonali rialzati, i “dossi”, presenti sulla via Aurelia perché il traffico stesso limita la velocità, e quindi non li ritiene più necessari. Ci sconcerta che non abbia pensato alle ore serali e notturne, quando in assenza di questa forma di dissuasione la Via Aurelia si trasformerebbe in una pista da Gran Premio”.

“Noi saremo sempre al fianco dei cittadini. Abbiamo annotato le loro esigenze, continuiamo a raccoglierne, e saremo i portavoce delle richieste dei loanesi, ponendole con costanza all’attenzione della Giunta - conclude Giacomo Piccinini - Anche dai banchi della minoranza saremo noi, sarà Nuova Grande Loano, a fare la differenza nei prossimi cinque anni".