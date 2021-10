Savona, rifiuti abbandonati lungo il Letimbro e in zona Cimavalle: Protezione civile e Scout Varazze ripuliscono il territorio (FOTO)

"I materiali recuperati, di svariata natura e origine, sono stati inviati alla pubblica discarica opportunamente differenziati in collaborazione con Ata - spiega Angelo Bruzzone, presidente dell'Unione Squadre AIB e Protezione civile della città di Savona Odv - La sinergia tra Protezione civile e Scout è nata dalla volontà di effettuare un intervento sul territorio, già pesantemente segnato dagli eventi dell'alluvione del 4 ottobre scorso, per rendere più gradevole il territorio periferico della città".

Il gruppo Scout si è occupato con professionalità e competenza della raccolta dei rifiuti coordinati dai volontari della Protezione civile.

"Ringraziamo il referente e il gruppo Scout Clan 1 di Varazze per la preziosa collaborazione, le Opere Sociali NS di Misericordia per aver concesso i propri locali per il pernottamento del gruppo ospite, la polizia locale per l'assistenza, il personale Ata presente al centro di raccolta e la locale squadra di caccia che ha contribuito all'individuazione dei siti da bonificare" conclude Bruzzone.