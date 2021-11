Coronavirus, in Liguria 84 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Cresce il tasso di positività ma, con pochi tamponi anche nelle ultime 24 ore (vista la giornata festiva di ieri), numeri in calo per il Covid in Liguria.

Sono infatti 84 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 1.448 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 4.011 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 17,23 pari al 5,8%.

Nell'imperiese sono stati 22 i nuovi contagi, rispetto ai 2 di Savona, i 23 di Genova e i 37 dello spezzino, che oggi è la provincia con il maggior numero della regione. In Liguria crescono lievemente i ricoveri e si registrano due decessi, entrambi avvenuti il 31 ottobre scorso: un uomo di 82 anni a Sanremo e uno di 85 all'ospedale di La Spezia.

I DATI REGIONALI

Tamponi processati con test molecolare: 1.717.446 (+1.448)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 928.074 (+4.011)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 115.065 (+84)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 2.446 (+40)

Casi per provincia di residenza

Imperia 312 (+9)

Savona 274 (-1)

Genova 1.256 (+11)

La Spezia 436 (+22)

Residenti fuori regione o estero 53 (-1)

Altro o in fase di verifica 115 (-)

Totale 2.446 (+40)

Ospedalizzati: 89 (+4); 11 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 11 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 2 - 18 (-1); 2 (-) in terapia intensiva

San Martino - 14 (+1); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 26 (+5); 2 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 2 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 1 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 4 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 13 (+1); 2 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 1.156 (-1)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 108.191 (+42)

Deceduti: 4.428 (+2)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 573 (+98)

Asl 2 - 289 (+7)

Asl 3 - 226 (-33)

Asl 4 - 337 (+26)

Asl 5 - 410 (-21)

Totale - 1.835 (+77)