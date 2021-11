Campo da calcio di Rocchetta, Lambertini (sindaco Cairo): "Faremo manutenzione ordinaria, il sintetico non è fattibile senza finanziamento"

Lunedì 8 novembre è stato convocato il Consiglio comunale di Cairo Montenotte. Tra i punti all'ordine del giorno anche un'interrogazione presentata dalla minoranza "Cairo Civica e Democratica" in merito alle condizioni del campo da calcio situato nella frazione di Rocchetta e delle aree limitrofe.

"Fa specie che l'interrogazione sia firmata da chi in passato si è sempre dimenticato di quel campo - commenta il sindaco Paolo Lambertini - Comunque, la struttura necessità di manutenzione ordinaria e ci stiamo attivando per eseguire gli opportuni lavori".

Ma non solo, come aggiunge il primo cittadino: "La nostra intenzione è anche quella di riqualificare l'area adiacente, ossia il campetto mediante il restyling della recinzione e la posa di erba sintetica".

Per quanto riguarda il rifacimento in sintetico del campo a undici (spogliatoi compresi), il sindaco precisa: "La Rocchettese è una società storica e considerata, ma senza un finanziamento che al momento non è possibile ottenere, come già appurato in passato, non possiamo far fronte ad un intervento del genere".