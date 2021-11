Rilancio aeroporto di Villanova d'Albenga, Vaccarezza (Cambiamo): "Struttura che va tutelata e promossa con l'implemento di risorse umane"

Nella prossima seduta del Consiglio Regionale il consigliere, capogruppo di Cambiamo, Angelo Vaccarezza, presenterà un ordine del giorno che avrà come oggetto le azioni per il rilancio dell’aeroporto di Villanova d’Albenga.

"Il Riviera Airport è il secondo aeroporto della Liguria, dopo lo scalo Genovese. Va da sé che, una struttura così strategica, va tutelata e promossa con tutti gli strumenti a disposizione, in primis, ed è questa la mia richiesta, l'implemento di risorse umane, per rendere più funzionale e competitivo l'aeroporto sia dal punto di vista turistico che economico" ha spiegato Vaccarezza.

"La società “Riviera Airport SpA”, che gestisce il “Riviera Airport - Clemente Panero” ha approvato un programma di investimenti finalizzato allo sviluppo dello scalo, anche attraverso la modernizzazione dell'aeroporto, così da poter offrire servizi esclusivi per i jet privati e l'aviazione di business. Le azioni positive attuabili in relazione alla crescita del Clemente Panero, sono molte, con notevoli ricadute per l'economia in genere e per la comunità locale" conclude il capogruppo in Regione di Cambiamo.