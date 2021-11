Accademia Kronos Savona: dal 15 novembre raccolta di cibo per animali presso il "Cafe de Vuè"

Si intensifica, grazie all'arrivo di alcuni nuovi soci, l'attività della sezione di Accademia Kronos di Savona. Dal 15 novembre si svolgerà nuovamente presso il "Cafe de Vuè" (via Aurelia 180 a Vado Ligure) una raccolta di cibo per animali da destinare alle colonie feline seguite dalle volontarie di AK.

"Il giorno 13 dicembre saremo presenti con il nostro banchetto alla fiera di S.Lucia, dove potrete trovare i calendari 2022, i panettoni solidali e tanti gadget - aggiungono dall'Accademia Kronos savonese - Sono continuate in modo costante le sterilizzazioni e le cure di numerosi gatti della città della Torretta e del circondario. Anche le sezioni di Imperia, Andora, Alassio/Albenga e la costituenda delegazione della valle Arroscia hanno continuato l'opera di sterilizzazione e mantenimento dei mici nelle colonie feline storiche, in alcune di nuova acquisizione e si stanno preparando a iniziative per le prossime festività natalizie a tutela degli animali e dell'ambiente".