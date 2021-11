Arcigay Savona scende in piazza per il DDL Zan

Venerdì 12 novembre dalle ore 18 Arcigay Savona sarà in piazza Sisto IV insieme ad altre associazioni per esprimere la propria delusione rispetto all'affossamento del DDL Zan.

"Una legge che avrebbe dovuto garantire una maggiore tutela ad un gruppo di minoranze ancora ampiamente discriminate nella nostra società e già presente nella maggior parte degli altri paesi europei. Dopo questo insuccesso quindi non ci resta che continuare a combattere affinché essa, un giorno, venga approvata" spiegano dall'Arcigay Savona.

"Per questo invitiamo tutta Savona a prendere parte a questa manifestazione, così come è stata svolta in molte altre città italiane in questi giorni, e far sentire che anche nella nostra città c'è una parte della cittadinanza che non vuole solo prendere atto di questo fallimento" conclude l'Arcigay.