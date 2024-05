Inchiesta Regione, Compagnia Pippo Rebagliati: "Situazione di incertezza che rischia di avere effetti devastanti per l’attività portuale"

Anche la Compagnia Portuale di Savona concorda con le preoccupazioni espresse dall’amministrazione e dai terminalisti savonesi. La preoccupazione è che la tempesta giudiziaria in atto porti al blocco dell’attività portuale e di tutti i progetti in atto decisivi per il mantenimento e lo sviluppo dei traffici.

"E’ indispensabile prima di tutto che venga garantita la funzionalità dell’AdSP dal punto di vista amministrativo e gestionale - spiega il Console della Pippo Rebalgiati, Stefano Giusto - Serve chiarezza su come va avanti l’ente regolatore che deve svolgere un ruolo fatto anche di riunioni, delibere, accordi. Oggi non sappiamo se il Comitato di gestione può essere convocato e deliberare. Ci sono adempimenti burocratici che non possono essere bloccati per tempi lunghi".