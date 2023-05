Attimi di apprensione intorno alle 18.00 alla stazione ferroviaria di Albenga dove una donna ha minacciato di gettarsi sotto il treno.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga, l'automedica del 118 e i carabinieri.

Provvidenziale l'intervento del personale medico che ha rassicurato la donna (classe 1957), convincendola a desistere dalle proprie intenzioni, per poi accompagnarla in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per gli accertamenti del caso.