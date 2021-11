Elezioni Camera di Commercio, spaccatura in Confcommercio, la replica del presidente Bertino

Il presidente della Confcommercio Savona Vincenzo Bertino è intervenuto così in merito alle critiche degli esponenti di Federalberghi, Faita, Sib, Fimaa e Fiavet, esclusi dalla discussione per la scelta dei candidati camerali (leggi QUI ).

La Confcommercio ha infatti espresso due nominativi che potrebbero andare a rappresentare il turismo savonese negli organi camerali considerata la fase di preparazione delle elezioni per il consiglio e la giunta della Camera di commercio Riviere di Liguria (Savona, Imperia e La Spezia), però le 5 sigle non essendo state interpellate hanno espresso la loro delusione.

"Non potevamo fare diversamente, dobbiamo operare nell'interesse di tutte le categorie come abbiamo sempre fatto - ha continuato l'82enne presidente in carica dal 1995 - secondo i pesi attribuiti il consiglio ha nominato due persone (che però sono ancora top secret) e li abbiamo segnalati alla regione".