Il 27 novembre una manifestazione a Genova: "No al declassamento dell'ospedale di Cairo, vogliamo un vero presidio sanitario"

No al declassamento dell'ospedale di Cairo Montenotte in una struttura senza medici. Vogliamo un vero nosocomio per la Val Bormida con un pronto soccorso h24 e il potenziamento dei servizi territoriali.

Il Comitato Sanitario Locale Val Bormida, assieme a tante associazioni e comitati della Liguria, organizza per sabato 27 novembre una manifestazione (a partire dalle ore 14) in piazza De Ferraris a Genova, davanti al palazzo della Regione. Una mobilitazione di protesta contro il progetto di "ospedale di comunità" illustrato nelle settimane scorse dal presidente Giovanni Toti.

Questo il programma: partenza da Cairo ore 11.30 da piazza XX Settembre (vecchie prigioni); fermate ore 11,45 a Carcare, lungo la strada statale dietro la chiesa, ore 12,10 dall'Autogrill a Savona. Ritorno alle ore 18 da piazza De Ferraris a Genova. Costo del biglietto A/R 15 euro. Pagamento alla prenotazione entro il 20 novembre.

Per prenotare: telefono 335/5956217 - email comitatosanitariovalbormida@yahoo.it.

Iscrizione e pagamento on line con PayPal compilando il seguente form (CLICCA QUI).