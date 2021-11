La prestigiosa bandiera del premio Emas Ecolabel Ue 2021 sventola sul porto di Andora (FOTO)

La Bandiera del prestigioso premio Emas Ecolabel Ue 2021, da oggi sventola sul porto di Andora. L'A.M.A. è fra le poche aziende italiane ad aver ottenuto questo riconoscimento per l'impegno a favore dell'ambiente.

Questa mattina si è svolta nel porto turistico una cerimonia e un incontro in cui i dipendenti dell'A.M.A. sono stati ufficialmente ringraziati per le modalità di lavoro attuate per favorire la salvaguardia ambientale e del mare. Erano presenti il sindaco di Andora, Mauro Demichelis, l'assessore alla Cultura e all'Ambiente Maria Teresa Nasi, il Presidente della A.M.A. Fabrizio De Nicola, l'Amministratore delegato Silvia Garassino, il consigliere Emanuel Voltolin Visca e il Comandante la Delegazione di spiaggia di Andora, Giuseppe Zarrillo.

"Con il Presidente, Fabrizio De Nicola e il Cda dell'A.M.A. - ha detto il sindaco Mauro Demichelis - voglio ringraziare tutti i dipendenti che sono fra gli artefici di questo importante risultato. Le numerose certificazioni ambientali ottenute possono portare anche vantaggi economici. La sostenibilità ambientale è, infatti, fra le caratteristiche scelte per gli investimenti anche dalle grandi aziende, in ogni settore. Andora lavora per intercettare i fondi legati alla blue economy per rendere il porto più bello, moderno e green" .