Savona, l'Autoricambio presenta la Collezione Autunno-Inverno: accessori, cura e bellezza per un’auto sempre al top

“Con l’arrivo dell’inverno e del freddo anche le auto hanno necessità diverse rispetto ai mesi più caldi, per questo abbiamo pensato di presentare una sorta di Collezione-Autunno Inverno per la sua cura e bellezza, ma anche ad accessori particolarmente utili”, racconta Isabella D’India, titolare con il marito Fabio del negozio L’autoricambio a Savona.

Di cosa ha bisogno un’auto nei mesi invernali per garantirsi longevità e permettere viaggi sicuri e confortevoli agli automobilisti? Ce ne parla Fabio: “La Collezione Autunno-Inverno consiste in una sorta di gamma di ‘integratori’ da somministrare affinché le auto possano affrontare i mesi più freddi evitando di dare problemi. Ad esempio, gli additivi fondamentali sono l’antigelo per il gasolio e anticongelante per l’acqua del tergicristallo”.

Non solo additivi, ma anche accessori indispensabili per affrontare la rigidità delle temperature, soprattutto per chi vive nell’entroterra. “Se la neve dovesse sorprenderti e ti fossi impantanato, sarebbe un bel problema – spiega Fabio - in auto non può mancare quindi una pala apposita: spala la neve che blocca le ruote e ti permette di tornare rapidamente alla guida”.

“Come da normativa, a partire dal 15 novembre è stato riconfermato l’obbligo di dispositivi anti-slittamento per pneumatici su ghiaccio e neve a bordo. Oltre alle classiche catene da neve – aggiunge Isabella - quest’anno abbiamo una bella novità: le calze da neve, che sono comodissime, resistenti e che permettono un montaggio molto rapido. Le calze da neve – sottolinea – da quest’anno sono omologate, quindi unificate alle catene”.

“Se sei sportivo o sportiva e ti piace sciare, presso il nostro negozio disponiamo anche di un’ampia scelta di portasci, sia con barre che con box da tetto”, conclude Isabella.

L’autoricambio è una realtà storica a Savona, da oltre 40 anni al servizio di privati, autofficine e carrozzerie, con la più completa gamma di prodotti per auto e moto con prezzi competitivi, allineati all’offerta sul web, e servizi utili e puntuali, quali la preziosa consulenza di personale specializzato e la consegna a domicilio in tempi rapidissimi.

“Abbiamo fatto del rapporto umano un punto di forza e continuiamo a crederci sempre di più. Dalla fine degli anni 70 a oggi, sempre qui, sempre sul pezzo, perché animati da una grande passione per il nostro lavoro e per tutto ciò che riguarda il mondo dei motori e delle auto – spiega Salvatore D’India, fondatore de L’Autoricambio - Nel tempo ho condiviso con mia figlia Isabella e con mio genero Fabio i valori e la filosofia di questa piccola azienda storica savonese, che ho curato sempre con dedizione, e poi con Fabrizio, Andrea, i nostri fedeli collaboratori e la ‘new entry’ Luca, giovanissimo, ma pieno di energia e voglia di fare . Ognuno ha il suo ruolo e insieme siamo una bella squadra, sempre in pista per i nostri clienti. Altri punti di forza? La specializzazione: conosciamo bene le auto e per questo possiamo farle andare sempre a tutto gas”.

L’Autoricambio è a Savona in via Nizza, 26 R, con parcheggio riservato ai clienti

Telefono 019263739 o 3714878264

