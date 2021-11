Si spaccia per un parente chiedendo soldi per medicinali: tentativo di truffa telefonica a Calice Ligure

Tentativo di truffa telefonica ai danni di un'anziana a Calice Ligure. La segnalazione è giunta nella giornata di ieri (venerdì 12 novembre, ndr) da parte di una signora la quale ha lanciato l'allarme dopo aver ricevuto una telefonata sospetta da una persona che, spacciandosi per un parente, le avrebbe richiesto del denaro per acquistare dei medicinali necessari a una componente della sua famiglia.

A darne notizia è l'amministrazione comunale calicese attraverso la sua pagina Facebook sottolineando come fortunatamente la signora si sia accorta che qualcosa nella richiesta non quadrava avvisando quindi dell'avvenuto i suoi cari e i carabinieri che si attiveranno per le necessarie verifiche.

"Ancora una volta ci raccomandiamo affinché venga mantenuta la massima attenzione da parte di tutti nei confronti di eventuali comportamenti o richieste anomale che dovessero essere riscontrate nei confronti dei propri cari in particolare modo se messe in atto con i più anziani e vulnerabili" ricordano dal comune attraverso il proprio canale social, invitando i cittadini ad avvisare le forze dell'ordine "non appena doveste avere notizia di tentativi di truffe od estorsioni o richieste anomale ricevute per telefono o personalmente dai vostri cari o conoscenti".