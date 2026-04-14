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Cronaca | 14 aprile 2026, 12:44

Rimprovera due uomini che fanno sesso sul bus: autista viene aggredita

E' successo a Genova: la donna alla guida del mezzo ha redarguito i due uomini intenti a consumare atti osceni a bordo ed è stata aggredita

Rimprovera due uomini che fanno sesso sul bus: autista viene aggredita

Follia a bordo di un bus Amt della linea 20 a Genova: un'autista 43enne è stata aggredita al capolinea di via Rimassa dopo avere sorpreso due passeggeri consumare un rapporto sessuale orale a bordo del mezzo. Il fatto è accaduto in orario serale. 

La donna, dipendente della società di trasporto pubblico genovese, si era avvicinata ai due uomini per chiedere il rispetto delle regole, interrompere il comportamento e invitarli a scendere dal mezzo. Di tutta risposta, uno dei due ha reagito con violenza, colpendola con pugni e schiaffi e dando in escandescenza.

Sul posto è intervenuta la polizia, che ha identificato e denunciato l'aggressore con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione di pubblico servizio. L'autista è stata soccorsa dalla Croce Bianca e trasferita al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice verde per le cure del caso.

Redazione

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