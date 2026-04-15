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Cronaca | 15 aprile 2026, 07:34

Loano, camion danneggia il passaggio a livello: disagi alla viabilità ferroviaria

Il veicolo, secondo quanto riferito, avrebbe infranto le sbarre senza fermarsi, proseguendo la marcia

Loano, camion danneggia il passaggio a livello: disagi alla viabilità ferroviaria

Disagi questa mattina lungo la tratta ferroviaria tra Savona e Ventimiglia, dove all’altezza del passaggio a livello di Loano, lato levante al confine con Pietra Ligure, un veicolo, pare essere un camion, avrebbe infranto le sbarre senza fermarsi, proseguendo la marcia e facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio ha causato rallentamenti e temporanei disservizi alla circolazione ferroviaria, con verifiche tecniche immediate da parte del personale competente per garantire la sicurezza della linea. Non si registrano feriti. 

Sono in corso accertamenti per risalire al mezzo responsabile e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto..

Redazione

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