Meteo settimana: migliora con parentesi di tempo stabile, possibile peggioramento domenica

La bassa pressione in azione a largo della Sardegna traslerà nel corso della settimana verso Est. Il tempo migliorerà con temperature ancora al di sopra della media. Il bilancio pluviometrico dell’evento che sta passando ci tratteggia una evoluzione figlia dell’incipiente cambiamento climatico con fenomeni sempre più intensi e concentrati. Questo ultimo non ha difettato questa regola regalandoci accumuli pluviometrici più da ammontare mensile, che da episodio singolo. La buona notizia è il manto nevoso che finalmente ha iniziato a ripopolare le nostre spoglie montagne oltre i 1200 m. Il manto nevoso è una vera manna oltre che per lo sci rappresenta una connotazione stagionale e una futura riserva di acqua. Un nuovo possibile peggioramento viene tratteggiato per domenica prossima.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da oggi lunedì 15 a giovedì 18 novembre

Cielo coperto con precipitazioni oggi molto intense sulla parte occidentale, sud-occidentale e nord-occidentale del Piemonte. Migliora il tardo pomeriggio sulla Liguria di Ponente mentre i fenomeni saranno più insistenti per fenomeni di “stau” , lungo i settori occidentale, sud-occidentale del Piemonte ove la massa d’aria umida impatterà i rilievi salendo e scaricando precipitazioni. Migliora domani mattina anche sul resto del Nord Ovest con cielo irregolarmente nuvoloso, foschie e nebbie mattutine e serali. Irregolarmente nuvoloso mercoledì, più sereno giovedì. Termometro in aumento le massime da domani, ancora al di sopra delle medie stagionali. Minime in pianura intorno 8- 9°C e massime 11- 14°C. Al mare minime intorno 11- 13°C e massime 14-17°C. In pianura moderati da Nord , al mare forti o molto forti da Nord.

Da venerdì 19 novembre

Cielo poco nuvoloso oggi e domani, possibile peggioramento domenica.

