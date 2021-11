Come gestire il post ubriacatura? Scopriamo 7 rimedi pratici

Brutta faccenda, prendersi una sbronza! Testa come un macigno, stomaco sottosopra… Divertirsi in compagnia o degustare qualche buon vino è sempre piacevole: nessuno ama rinunciare alla convivialità della buona tavola e al divertimento, però… Ogni tanto capita di alzare troppo il gomito. Dopo essere stati alticci, una delle questioni più urgenti è quali cibi mangiare dopo una ubriacatura. Scopriamo insieme sette rimedi pratici.

Cosa succede in seguito a una ubriacatura?

Bere in compagnia può essere piacevole, così come concedersi un buon calice di vino da soli, alla fine di una giornata impegnativa, per rilassarsi un po’. Tuttavia, spesso, un bicchiere tira l’altro. Senza che ce ne accorgiamo, potremmo assumere una dose eccessiva di alcol, e fronteggiare sintomi tutt’altro che piacevoli. Siamo in hangover!

Quando parliamo di ubriacatura, oppure dopo sbornia o sbronza (anche hangover, i termini sono numerosi) facciamo riferimento ad alcuni disturbi davvero sgradevoli che insorgono a causa del troppo alcol bevuto. Ubriacarsi assieme agli amici è una caratteristica situazione in cui molti di noi possono ritrovarsi..

I postumi della sbronza

Il risveglio mattutino dopo una memorabile ubriacatura non è certo da leoni! I sintomi dell’hangover sono tanto più intensi quanto più elevata sarà stata l’assunzione di alcolici, ma molto dipende anche da fattori del tutto personali come la nostra tollerabilità alla quantità di alcol ingerito, un eventuale pasto intercorrente, la nostra abitudine alla bottiglia.

Come agisce l’alcol

L’alcol ingerito giunge nel nostro fegato, che il solo organo capace di assimilarlo. Molto probabilmente, è l’acetaldeide a causare la sintomatologia tipica. Infatti, l’acetaldeide altro non è un derivato chimico con un possibile ruolo primario nel provocare la sintomatologia caratteristica dell’ubriacatura come per esempio nausea ed emesi, dolore alla testa, bruciore epigastrico, stanchezza.

Come si manifesta il malessere da dopo sbornia?

Dopo una ubriacatura si manifesta frequentemente un malessere più o meno intenso, accompagnato da una sequela di disturbi riconosciuti a livello dell’epigastrio, ma anche da un fastidioso male alla testa. Il primo disturbo che avvertiamo è la sensazione crescente di nausea, seguita dal vomito. Oltre a ciò, potrebbero comparire crampi all’addome, dolore epigastrico o anche retrosternale, alito pesante, acidità dello stomaco, pirosi, gonfiore, meteorismo, eruttazioni e senso di generale torpore e spossatezza.

Come spieghiamo questa condizione? Assumendo una dose massiccia di alcol, le cellule della mucosa dello stomaco non sono più capaci di adempiere a determinati processi biologici. In questa evenienza, la mucosa dello stomaco potrebbe irritarsi: viene meno la secrezione di muco protettivo e diminuisce la produzione enzimatica in grado di semplificare gli alimenti per l'assimilazione digestiva.

Sette rimedi per gestire il dopo sbornia

Scopriamo insieme sette rimedi di salute per gestire al meglio la sgradevole sensazione del dopo sbornia.

1. MANGIAMO ALIMENTISEMPLICI, NON IRRITANTI

Prediligiamo mela grattugiata o cotta, banana, pera, patate e carote, pesce leggero e carne leggera e bianca. Per placare la nausea tipica del risveglio in seguito a una ubriacatura, sgranocchiamo cibi secchi e poco conditi come alcuni cracker non salati, grissini, fette biscottate semplici o pane comune tostato o scaldato al forno. Via libera a riso integrale e altri cereali sempre integrali. Evitiamo kiwi e agrumi, pomodori, caffè, cola che potrebbero sollecitare la produzione di succhi gastrici e peggiorare il mal di stomaco e l’acidità.