Lutto a Loano per la scomparsa di Maria Decia, "A Fegina"

La comunità di Loano piange la scomparsa, all'età di 94 anni, di Maria Decia.

Figura nota in paese, aveva gestito per 70 anni lo storico negozio di frutta e verdura in piazza Rocca, attività fondata dal marito Vincenzo Bonora nel 1949, che ha cessato i battenti nel 2019. Era conosciuta anche come "A Fegina": un nome che aveva ereditato dal padre "Fegin", ribattezzato così perché originario di Feglino.

Nelle ultime ore si stanno susseguendo le testimonianze di cordoglio e in tanti la ricordano come una vera e propria istituzione loanese che purtroppo non c'è più.

I funerali si svolgeranno quest'oggi, mercoledì 17 novembre, alle ore 15.00 nella parrocchia S. Giovanni Battista in Loano.