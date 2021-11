Il finalese torna palcoscenico per gli addestramenti della Marina Militare

E' diventato ormai palcoscenico usuale per le esercitazioni della Marina Militare il finalese.

Da un paio di giorni i militari del Gruppo Operativo Incursori sono tornati, dopo le esercitazioni dello scorso gennaio (leggi QUI), a sfruttare alcune strutture abbandonate per simulare interventi in scenari urbani: lo scorso 17 novembre sono stati infatti impegnati nell'ex scuola di Calice, mentre da ieri (18 novembre, ndr) hanno sfruttato le ex aree ormai in degrado dello stabilimento Piaggio.

Per l'esercitazione non è da escludere l'utilizzo di esplosioni come già avvenuto nel caso precedente. I finalesi sono quindi avvertiti: gli scoppi provenienti dal ponente cittadino non sono frutto di incidenti o attentati terroristici che non siano frutto della simulazione.

Qualche mese fa, infatti, qualche cittadino preoccupato arrivò perfino ad avvisare il 112.