In arrivo la pioggia sulla Liguria: sul levante savonese scatta l'allerta gialla

Dopo alcuni giorni di tregua, la pioggia dalla seconda parte della giornata odierna (domenica 21 novembre, ndr) tornerà la protagonista del meteo sulla Liguria. In previsione di ciò il dipartimento di Protezione Civile della Regione, visti i dati Arpal, ha diramato l'allerta gialla per temporali sul Centro Levante (zone B, C, E) dalle 20 di oggi, domenica 21, fino alle 11 di domani, lunedì 22 novembre. Nel savonese sarà quindi coinvolta la fascia costiera e l'immediato entroterra da Varazze a Spotorno.

Una perturbazione in arrivo dalle Baleari determinerà infatti, nella giornata odierna, precipitazioni sparse dal tardo pomeriggio tendenti a divenire diffuse in serata. Sempre in serata è atteso un aumento dell'instabilità e le precipitazioni assumeranno carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti su BCE, bassa probabilità di temporali forti su AD. Venti in rinforzo dai quadranti meridionali con raffiche localmente forti (40-50 km/h) su B e sui rilievi del centro.

Per la giornata di domani, lunedì 22 novembre, invece, le previsioni vedono fin dalle prime ore precipitazioni sparse, più diffuse su BCE, anche a carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti su CE e parte orientale di B, bassa probabilità di temporali forti su AD. Cumulate areali fino a significative su CE e parte orientale di B. Fenomeni in attenuazione dalle ore centrali e in successivo esaurimento nel pomeriggio. Venti forti (50-60km/h) su AB con raffiche localmente superiori agli sbocchi vallivi, specie dal pomeriggio; localmente forti (40- 50 km/h) altrove.