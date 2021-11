Loano, ancora un incidente in via Olivette: i residenti chiedono l'intervento dell'amministrazione

Ennesimo incidente, nella mattinata odierna, in via Olivette a Loano dove si è verificato uno scontro che ha coinvolto un furgoncino e una moto. Il sinistro fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze ma permane il senso di insicurezza manifestato dai residenti della zona per il susseguirsi ormai con continuità di eventi di questo genere.

Una situazione, quella degli incidenti in via Olivette, che è stata oggetto di un'interpellanza da parte della lista Nuova Grande Loano in Consiglio comunale: "Interpellanza che la giunta Lettieri non solo non ha voluto ascoltare e prendere seriamente in considerazione, ma anzi ha liquidato ritenendo non reale tale pericolosità" hanno evidenziato dopo il fatto odierno dalla minoranza.

Lo scorso settembre in seguito ad un altro incidente sempre avvenuto nella zona a ponente della città, nei pressi dell'istituto scolastico superiore "Falcone", sui social era scattata la richiesta all'amministrazione di aumentare la sicurezza del tratto interessato con passaggi pedonali rialzati o l'istituzione di una "zona 30". Richieste rinnovate nelle ultime ore per evitare che la situazione possa degenerare ulteriormente a causa delle "velocità folli - parole dei residenti di via Olivette - da parte di coloro percorrono la via pensando di essere al circuito di Monza".