Piaggio Aero, proposta definitiva mai "atterrata" sul tavolo dell’azienda

Non è mai atterrata sul tavolo di Piaggio Aero la proposta definitiva del fondo svedese Summa Equity e tre aziende del settore fra le più qualificate come la norvegese Heart Aviation, la AgTech, con sedi a Genova e Savona, e la genovese Phase Motion Control: si era iniziata la trattativa che avrebbe dovuto condurre all’offerta vincolata e cauzionata e quindi all’accordo per la cessione dell’azienda, ma il negoziato fra cordata e il commissario Vincenzo Nicastro non ha portato alla formalizzazione di un’offerta soddisfacente per evidente distanza tra le parti e per questo si è deciso per il nulla di fatto.

Al termine di un’accurata selezione, il soggetto italoscandinavo individuato dal commissario Nicastro sembrava offrire tutte le garanzie necessarie per formalizzare la cessione dell’azienda, infatti la trattativa in esclusiva procedeva ormai da più di due mesi. Ora, alla luce dello stop a causa delle negoziazioni andate in fumo, riparte quindi il procedimento di gara, con il commissario che potrebbe riaprire la trattativa con uno dei tre soggetti esclusi precedentemente o aprire a nuovi scenari.

Di fatto, da un punto di vista operativo, l’interruzione delle trattative con il soggetto ormai fuori dai giochi non intacca la continuità aziendale, che procede senza soste con le attività volte ad onorare 700 milioni di commesse.

Al momento non ci sono ulteriori notizie ufficiali su cui fondare congetture, di certo c’è che il commissario Nicastro, attualmente a Dubai, al suo ritorno incontrerà i sindacati, che ora attendono la data dell’incontro.