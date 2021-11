La "bicicletta di Maradona" in vendita in un'asta benefica per la Croce Bianca di Albenga

“Ma una volta partito dall’aeroporto, la bicicletta? Sparita… Venne ritrovata dopo alcuni giorni in mezzo alla folta siepe e riprese per molto tempo le sue quotidiane funzioni senza immaginare che 'quel trono' era servito anche a colui che sarebbe stato consacrato come un 'Dio sportivo', nonostante molti aspetti discutibili della sua vita” aggiunge l'ex presidente del club.

Le proposte d’acquisto vanno indirizzate al Presidente Pubblica Assistenza Croce Bianca di Albenga (Piazza Francesco Petrarca 17 - 17031, Albenga) e dovranno pervenire in plico sigillato entro il 20 Dicembre 2021 esclusivamente tramite una delle seguenti modalità: offerta scritta per posta raccomandata in una busta contenente all’interno una seconda busta su cui andrà scritto “Offerta per l’ acquisto della bicicletta Maradona”, oppure per raccomandata a mano presso gli uffici della Croce (anche in questo caso con una seconda busta all'interno). In alternativa alle due modalità cartacee, l’offerta potrà essere formulata fiduciariamente tramite invio per posta certificata alla mail del notaio Luciano Basso di Albenga (QUI).

Nella lettera andranno scritti l'importo proposto, scritto in cifre ed in lettere, la chiara indicazione del proponente con indirizzo, recapiti telefonico e telematico, l'accettazione incondizionata dello stato del velocipede, l'impegno a ritirarlo presso la sede della Croce Bianca di Albenga col contestuale versamento per assegno circolare entro 30 giorni dalla notizia della accettazione dell'offerta formulata.

L'apertura delle buste avverrà il 31 dicembre presso la sede della Croce in una seduta pubblica