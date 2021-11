Piaggio Aero, a breve il vertice tra Rsu e il commissario straordinario Nicastro: "Fortissima preoccupazione"

È stata fissata la data per l’appuntamento con il commissario straordinario di Piaggio Aerospace Vincenzo Nicastro, che incontrerà le segreterie sindacali, la Rsu degli stabilimenti di Villanova d’Albenga e Sestri Ponente mercoledì 1 dicembre alle 14.30 presso gli spazi di Unione Industriali di Savona.

La notizia della rottura delle trattative da parte dell’azienda con il fondo svedese Summa Equity e tre aziende del settore, la norvegese Heart Aviation, la AgTech, con sedi a Genova e Savona, e la genovese Phase Motion Control emersa in principio di settimana aveva subito allertato le segreterie savonesi di Cgil e Fiom Cgil, la Rsu Piaggio Aerospace Villanova d’Albenga e la Rsa Piaggio Aviation che avevano commentato: “Dopo mesi di confronto, e a tre anni dall’inizio dell’amministrazione straordinaria, con il soggetto individuato dal commissario, per l’azienda rappresenta una notizia che alimenta una fortissima preoccupazione circa il futuro di Piaggio Aerospace e ovviamente del fornitore strategico LaerH".

Ritenendo indispensabile a brevissimo un incontro con l’azienda al fine di capire le motivazioni di tale esito, quindi, nonché per discutere in merito agli scenari che ora si aprono, l’incontro è fissato quindi per mercoledì 1 dicembre.