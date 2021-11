Loano, la minoranza: "Chi amministra dichiari formalmente la propria convinzione sulla necessità di vaccinarsi"

La lista Nuova Grande Loano, come promesso, si è subito dimostrata molto attiva nel suo ruolo di minoranza, protocollando già un nutrito numero di interpellanze e mozioni.

“Siamo sempre attenti che la maggioranza non tralasci o rimandi di intervenire su questioni importanti per i cittadini” – dichiara Luana Isella, capogruppo della lista – “Quando possiamo constatare che le nostre indicazioni sortiscono l’effetto di stimolo e producono reazioni visibili capiamo che stiamo percorrendo la strada giusta”.

Il riferimento è alle scritte no-vax con cui sono state vandalizzate le vecchie mura di Loano in piazza Cadorna e altri punti della città, scritte per le quali la lista Nuova Grande Loano aveva sollecitato la rimozione. Oggi finalmente è cominciata la pulizia delle parti oggetto dell’atto vandalico.

“Un altro tema su cui abbiamo depositato una mozione il 18 novembre è quello della campagna di sensibilizzazione al vaccino anti Covid-19” – continua la capogruppo Isella – “Per noi è basilare che la maggioranza agisca, come è sua responsabilità, per tutelare la comunità con un’opera di informazione sull’importanza della vaccinazione”

“Il sindaco Lettieri ieri ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook in cui esprime la propria convinzione sulla necessità di vaccinarsi. Noi però vogliamo sapere quale posizione intende assumere la maggioranza di fronte a questo problema” – interviene Giacomo Piccinini, consigliere di Nuova Grande Loano – “Serve che la maggioranza che amministra Loano dichiari formalmente la propria convinzione sulla necessità di vaccinarsi e comunichi in quali modi intende proteggere i suoi cittadini in questa nuova fase di rischio e di aumento dei contagi da Covid-19”

Questa sera, dalle ore 19.00, si svolgerà il Consiglio Comunale di Loano. Tra i punti all’ordine del giorno verrà affrontata questa mozione e altre interpellanze della lista Nuova Grande Loano.

“Ci auguriamo che, contrariamente a quanto accaduto precedentemente, le risposte della maggioranza siano concise e soprattutto delle risposte chiare” – Prosegue il consigliere Piccinini – “ Noi, ma soprattutto i cittadini, ci aspettiamo concretezza e fattività, non elenchi di dati e giri di parole. I problemi vanno affrontati e risolti, non elusi. Anche sul tema della raccolta dei rifiuti, ad esempio, speriamo che la maggioranza sappia esprimere un piano di azioni incisive per affrontare l’imminente passaggio di gestione delle ditte incaricate, garantendo ai cittadini la qualità della pulizia e del servizio promessa in campagna elettorale.