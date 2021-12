Alassio, il responsabile dello sviluppo turistico della città incontra fipe-Confcommercio/Assoristobar

Un incontro con il responsabile della programmazione turistica del comune di Alassio Luca Caputo, organizzata da fipe-Confcommercio e l’associazione di categoria cittadina Assoristobar, che riunisce ristoranti e bar, per delineare le strategie future in merito all’offerta turistica: si terrà giovedì 9 dicembre alle 15.30 presso il salone dell’Oratorio Don Bosco. Sarà presente anche il vicesindaco e assessore al Turismo Galtieri.

“Un’opportunità di confronto, per portare il contributo di tutti, attraverso spunti condivisi, per la promo-commercializzazione del brand di Alassio e l’occasione per darsi degli obiettivi da raggiungere insieme, rispetto ai temi su cui verranno attuate proposte di soggiorno. Sarà un momento per condividere il piano d’azione studiato dal responsabile della programmazione turistica della nostra città”, spiega Carlomaria Balzola, presidente Assoristobar.

“Durante l’incontro - prosegue Balzola - Luca Caputo illustrerà le attività e gli obiettivi dei Break in Alassio, organizzerà i prossimi Break in occasione delle festività natalizie, parlerà di come passare dal proporre un evento a proporre un'esperienza in occasione di San Valentino, strutturare l’offerta per le festività pasquali, come vendere la tradizione attraverso le De.Co. Si passerà poi all’analisi dei servizi e degli strumenti già attivi e quali quelli ipotizzabili, in grado di integrare la capacità di offerta della destinazione, sulla base degli investimenti che si faranno con la tassa di soggiorno. Infine, si coordinerà l’attività di comunicazione e promozione”.

A margine dell’incontro, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, una finestra di tempo dedicata a eventuali interventi su temi che necessiteranno di maggiori approfondimenti.