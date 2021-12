Piaggio Aero, Venzano (Fim Cisl Liguria): “al commissario Nicastro abbiamo ribadito: totalità occupazionale anche per Laerh e mantenimento siti Genova e Villanova d’albenga”

“Nell’incontro di questo pomeriggio con il commissario straordinario di Piaggio Aero Vincenzo Nicastro, abbiamo ribadito che i pilastri della possibile acquisizione rimangono quelli del bando che comprende la totalità dell’occupazione, che per noi deve comprendere anche i lavoratori della Laerh, il mantenimento dei due siti e della loro territorialità, di Genova e Villanova d’Albenga”, spiega in una nota Christian Venzano, segretario generale Fim Cisl Liguria.

“Per la Fim Cisl Liguria - continua Venzano - è fondamentale completare la certificazione del Drone e dell’ordine di un sistema per consegnare all’azienda un nuovo prodotto, ad oggi sviluppato al 95%, e con il suo utilizzo duale importante per il Paese e appetibile per il mercato globale. Abbiamo chiesto garanzie anche sui carichi di lavoro per la parte motoristica e ci è stato ribadito che vi è attenzione sul mantenimento e ampliamento delle attività di revisione e produzione”.

“Urge l’impegno formale da parte del Governo per la soluzione industriale migliore per Piaggio AeroSpace, azienda strategica, che dopo questo ulteriore slittamento ha bisogno di un impegno chiaro per il suo futuro”, conclude il segretario generale Fim Cisl.